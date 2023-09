"Nie rozumiem, dlaczego nie powołano Grabary. To jest pomyłka Santosa" - mówi Roman Kołtoń na antenie "Meczyków". Zdaniem dziennikarza, bramkarz powinien dostać szansę rywalizacji w kadrze.

PressFocus Na zdjęciu: Roman Kołtoń

Roman Kołtoń w ostrych słowach skomentował ostatnie decyzje Fernando Santosa

Ekspert nie może zrozumieć braku powołania dla Kamila Grabary

“Grabara musi być w kadrze” – mówi komentator na antenie “Meczyków”

Santos się pomylił?

W czwartek Fernando Santos przedstawił listę powołanych piłkarzy na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Przypomnijmy, “Biało-Czerwoni” zmierzą się z Wyspami Owczymi oraz Albanią. Margines błędu w tych spotkaniach jest właściwie minimalny, bo nasza kadra zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w grupie. Z kolei same decyzje Portugalczyka wzbudziły sporo komentarzy, krytyczny ws. braku powołania Kamila Grabary zabrał dzisiaj Roman Kołtoń na antenie “Meczyków”.

– Nie rozumiem, dlaczego nie powołano Grabary. To jest pomyłka Santosa – stwierdził Kołtoń.

– Nie chodzi o to, że się uparłem na selekcjonera. Drużyna musi mieć strukturę, czyli grono ludzi, którzy tworzą kręgosłup zespołu. Nie myślmy o tym, że to trzeci bramkarz. A jeśli Szczęsny złapie kontuzję? To mamy rywalizację między Grabarą a Skorupskim. Piłkarza buduje hierarchia, czyli zespół, ale też konkurencja – dodał założyciel “Prawdy Futbolu”.

