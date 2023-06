IMAGO / Andrew Matthews Na zdjęciu: Juergen Klopp

W piątek dojdzie do oficjalnego pożegnania Kuby Błaszczykowskiego z reprezentacja Polski

Z tej okazji Piotr Koźmiński z portalu Sportowe Fakty WP przeprowadził wywiad z Juergenem Kloppem

Uczucia Niemca wobec pomocnika nie osłabły z upływem lat. Klopp twierdzi, że kocha Błaszczykowskiego i że do dziś są przyjaciółmi

“To ktoś, kogo kocham”

Już w piątek dojdzie do pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego z reprezentacją Polski. Pomocnik wystąpi w meczu towarzyskim z Niemcami. Z tej okazji Marek Koźmiński z portalu Sportowe Fakty WP porozmawiał z jednym z najważniejszych trenerów w karierze Błaszczykowskiego, Juergenem Kloppem.

– Kiedy napisałeś do mnie we wtorek wieczorem z prośbą o wywiad, akurat grałem z żoną i przyjaciółmi w jedną z naszych ulubionych gier. Zacząłem odpisywać, ale inni namawiali mnie, żebym nie siedział w telefonie, tylko szybko wrócił do grania. W końcu jednak powiedziałem: “Ale to ważne, tu chodzi o Kubę!”. To zmieniło postać rzeczy. Bo Jakub Błaszczykowski to jest ktoś, kogo kocham! To ktoś, z kim kochałem pracować ze względu na jego wielkie umiejętności i charakter – powiedział dziennikarzowi jeden z najlepszych szkoleniowców na świecie. – Najważniejsze tak naprawdę jest to, czy po wielu latach pracy z kimś możesz powiedzieć o waszej relacji, że jesteście przyjaciółmi. A ja tak mogę powiedzieć o mnie i o Kubie. I według mnie to jest najlepsza odpowiedź na pytanie, jakie mieliśmy relacje – dodał.

Początek meczu towarzyskiego Polska – Niemcy już w piątek o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym.

Czytaj więcej: Polska – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (16.06.2023).

Polska Niemcy 5.05 4.10 1.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 czerwca 2023 14:35 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin