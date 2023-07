PressFocus Na zdjęciu: Jacek Jaroszewski

Grzegorz Krychowiak oskarża Jacka Jaroszewskiego o potajemne przejęcie ich wspólnego interesu

Portal Onet w poniedziałek opublikował artykuł na ten temat

Z przedstawionymi w nim informacjami nie zgadza się lekarz reprezentacji Polski. Zapowiada podjęcie kroków prawnych

“Nie rozumiem drugiej strony, bo sprawa przyniesie jej poważne konsekwencje”

Grzegorz Krychowiak na początku 2022 roku otworzył, wraz z Jackiem Jaroszewskim oraz Pawłem Bambrem centrum medyczne Medklinika. Współpraca nie potrwała jednak długo. Piłkarz zarzuca lekarzowi reprezentacji Polski, że potajemnie przejął władzę w firmie. Portal Onet opublikował w poniedziałek artykuł na ten temat. Spotkał się on ze zdecydowaną krytyką Jaroszyńskiego, której upust dał na swoim profilu instagramowym.

“(…) pragnę oświadczyć, że nie mam nic do ukrycia w opisywanej sprawie. Niestety autor artykułu zdecydował się wysłuchać głosu tylko jednej ze stron opisywanego sporu i nie umożliwił mi przedstawienia swoich racji, co stoi w jawnej sprzeczności z rzetelnością dziennikarską. (…) Ta napaść medialna spotka się ze zdecydowaną reakcją z mojej strony. Po powrocie z rodzinnych wakacji ustosunkuję się do wszystkiego i podejmę stosowne kroki prawne. Przykro mi, że ta sprawa ujrzała światło dzienne. Jednocześnie nie rozumiem drugiej strony, bo sprawa przyniesie jej poważne konsekwencje” – możemy przeczytać.

Jacek Jaroszewski pracuje z polskimi piłkarzami od 2008 roku.

