fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Hajto

Reprezentacja Polski zagra w czwartek na wyjeździe z Wyspami Owczymi

Tomasz Hajto uważa, że na miejsce w składzie nie zasługuje Wojciech Szczęsny

Emerytowany piłkarz postawiłby na Marcina Bułkę, który świetnie spisuje się w Ligue 1

Pora odstawić weteranów?

Reprezentacja Polski zagra w czwartkowy wieczór na wyjeździe z Wyspami Owczymi. Będzie to szczególne spotkanie dla Michała Probierza, który zadebiutuje w roli selekcjonera seniorskiej kadry.

Przed meczem pojawia się wiele sugestii dotyczących wyjściowego składu, jaki szkoleniowiec powinien desygnować. Swoją predykcję przedstawił także w ostatnim programie Clout MMA Tomasz Hajto.

Emerytowany piłkarz uważa, że na ławce powinien zasiąść Wojciech Szczęsny, który nie uniknął kilku błędów. Między słupkami chciałby natomiast zobaczyć Marcina Bułkę, który robi furorę na francuskich boiskach. Młody bramkarz od początku sezonu ma miejsce w składzie Nicei, a jego dyspozycja pozwoliła mu nawet znaleźć się w ścisłym gronie wyróżnionych do nagrody gracza miesiąca Ligue 1.

– Szczęsny by u mnie nie grał. Za dużo błędów ostatnio popełnia w reprezentacji, to wszystko w głowie zostaje. U mnie grałby Marcin Bułka z Nicei. Jest zasada: jak komuś nie idzie i popełnia błędy – Mołdawia, następny mecz w Albanii – to nie możesz takiego zawodnika, mimo że gra w Juventusie, wystawiać. Bułka jest w życiowej formie, dwa karne obronił ostatnio, wygryzł syna Schmeichela – uważa Hajto.

