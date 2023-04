PressFocus Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

We wrześniu 2021 roku Kamil Grabara w niepochlebny sposób wypowiedział się na temat Rafała Gikiewicza

Te słowa wywołały lawinę komentarzy w sieci

Teraz po blisko dwóch latach Gikiewicz odniósł się do tamtej rozmowy

Rafał Gikiewicz zaregował na słowa Kamila Grabary sprzed dwóch lat

Rafał Gikiewicz udzielił wywiadu Dariuszowi Tuzimkowi z serwisu WP SportoweFakty. 35-latek został zapytany m.in. o dzielenie szatni z Kamilem Grabarą w reprezentacji Polski oraz o niepochlebne wypowiedzi pod jego adresem sprzed dwóch lat.

– On myśli, że jest fajny. Ja też nie chcę, żeby on się czuł zbyt ważny, dlatego że ja o nim mówię. Ja rozumiem, że ktoś o mnie mówi, że jestem wku******cy. Ale ten gość jest pięć razy bardziej wku******cy w tej sytuacji. Ja nie mam nic do tego gościa. Ale sposób, w jaki wszystko obwieszcza i dedukuje… on jest zresztą teraz wszędzie zapraszany, nie wiem, po co. Czy po to, żeby udzielać wywiadów dla beki lub dla kontrowersyjnych wypowiedzi? Szkoda mi go, bo to jest dorosły facet – mówił Kamil Grabara w Foot Trucku w 2021 roku.

Odpowiedź Rafała Gikiewicza była dość spokojna. Bramkarz Augsburga stwierdził, że wyobraża sobie dzielenie szatni z Grabarą pomimo tej wypowiedzi.

– Hm… Trudno mi to skomentować… Widocznie chłopak ma dobre ubezpieczenie, skoro tak mówi. Ja na pewno ludzi nie biję. […] Odbieram tę wypowiedź jako takie stroszenie piórek w mediach. Nic więcej. Ja w ogóle nie znam Grabary osobiście, ale nie mam z nim żadnego problemu. Na pewno na treningu nie będę w niego kopał piłek po złości, nie ma obawy. Na zgrupowaniu robiłbym wszystko, żeby on się dobrze czuł na treningu i żebyśmy wykonywali polecania trenera – odpowiedział Rafał Gikiewicz.

Zobacz także: Karbownik zdecydował. Rozwiąże problem reprezentacji Polski?