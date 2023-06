Imago/Piotr Kucza Na zdjęciu: Trening reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w piątek zmierzy się w sparingu z Niemcami

Rywal w oczach bukmacherów jest faworytem najbliższego spotkania

Mecz rozegrany zostanie na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie

Gdzie odbędzie się mecz Polska – Niemcy?

W piątek reprezentację Polski czeka ważne wyzwanie. Zmierzy się w towarzyskim meczu z Niemcami. Mimo że jest to jedynie sparing, starcia z tym rywalem zawsze noszą pewne znamiona prestiżu. Istotną rolę odgrywa w ich przypadku kontekst historyczny. Do tej pory z Niemcami Polakom udało się wygrać tylko raz – w 2014 roku podczas kwalifikacji do EURO.

Biało-czerwoni zagrają z Niemcami na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Sporo domysłów dotyczy wyjściowego składu, na jaki zdecyduje się Fernando Santos. Portugalczyk pierwotnie zapowiedział, że zamierza postawić na rezerwowych, a podstawowych zawodników oszczędzać na okazję rywalizacji z Mołdawią w eliminacjach do Mistrzostw Europy.

