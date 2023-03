Reprezentacja Polski w starciu z Albanią starała się zdominować przeciwnika. Nie było to łatwe, bo rywal skupił się na grze obronnej. Tymczasem o taktyce na starcie z ekipą Sylvinho wypowiedział się Jakub Kamiński w rozmowie z Polsatem Sport.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Reprezentacja Polski wróciła na zwycięskie tory w starciu z Albanią

Na temat poniedziałkowego spotkania kilka słów wyraził Jakub Kamiński w rozmowie z z Polsatem Sport

Młody pomocnik opowiedział między innymi o taktyce na starcie z Albańczykami

Jakub Kamiński o spotkaniu Polska – Albania

Reprezentacja Polski po fatalnym występie przeciwko Czechom w Pradze (1:3) nieco poprawiła swoje notowania w starciu z Albanią. Biało-czerwoni odnieśli skromne zwycięstwo (1:0) na PGE Narodowym, dzieki czemu wrócili do gry o awans na mistrzostwa Europy.

– To był priorytet. Po takim meczu, jak w Pradze dużo osób mogło się od nas odwrócić. Mam nadzieję, że taki scenariusz naszej reprezentacji już się nie przydarzy. Mecz z Albanią był ciężki. Rywale przyjechali zmotywowani. Dobrze, że dociągnęliśmy ten mecz do końca i wygraliśmy go – mówił Jakub Kamiński przed kamerą Polsat Sport.

– Najważniejsze było to, że byliśmy blisko siebie i każdy walczył dla drużyny. Gdyby ktoś się wyłamał, to mogłoby być ciężko. Albańczycy mogliby stworzyć więcej, ale dobrze kontrolowaliśmy ten mecz i to naprawdę cieszy – uzupełnił reprezentant Polski.

