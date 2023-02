FIFA The Best: Jak głosował Fernando Santos?

Źródło: Fifa The Best

Źródło: Fifa The Best

W poniedziałkowy wieczór poznaliśmy zwycięzców gali FIFA The Best. Nagroda dla najlepszego zawodnika powędrowała w ręce Leo Messiego, natomiast dziwić Roberta Lewandowski zajął dopiero 12. miejsce. Jak głosował trener reprezentacji Polski, Fernando Santos?

PressFocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Główną nagrodę na gali FIFA The Best otrzymał Leo Messi

Robert Lewandowski zajął 12. miejsce

Jak głosował Fernando Santos?

Fernando Santos nie zapomniał o Lewandowskim

Podczas dwóch ostatnich edycji gali FIFA The Best po główną nagrodę sięgał Robert Lewandowski, jednak w tej odsłonie plebiscytu Polak uplasował się na zaskakująco niskiej pozycji. Snajper FC Barcelony zajął dopiero 12. miejsce. Tylko Luis Fernando Suárez, selekcjoner Kostaryki, przyznał kapitanowi Biało-Czerwonych maksymalną liczbę punktów.

A jak głosował opiekun reprezentacji Polski? Fernando Santos, który zastąpił Czesława Michniewicza na stanowisku trenera naszej kadry, postawił na tercet Robert Lewandowski – Leo Messi – Kylian Mbappe. Portugalczyk przyznał swojemu podopiecznemu jedno oczko, Argentyńczyk otrzymał od niego dwa punkty, natomiast Francuz zasłużył na pełną pulę.

W tym roku na gali FIFA The Best najwięcej powodów do radości miał Leo Messi, któremu przypadła nagroda dla najlepszego zawodnika. Drugie miejsce zajął Kylian Mbappe, a na najniższym stopniu podium uplasował się Karim Benzema.

Zobacz także: