Ekspert bez litości o reprezentancie Polski. “Rozczarowanie numer jeden”

IMAGO / Paweł Andrachiewicz / Newspix Na zdjęciu: Matty Cash

Reprezentacja Polski pokonała Wyspy Owcze 2:0

Nie wszyscy zawodnicy zachwycili kibiców

Łukasz Olkowicz ostro skomentował występ Matty’ego Casha

Olkowicz ostro ws. Matty’ego Casha. “Rozczarowanie”

Reprezentacja Polski pokonała Wyspy Owcze 2:0 w meczu eliminacji do Euro 2024. Biało-czerwoni dość pewnie rozprawili się z niżej notowanym rywalem, choć występy niektórych kadrowiczów pozostawiały sporo do życzenia. Dziennikarz Przeglądu Sportowego, Łukasz Olkowicz, ostro ocenił grę Matty’ego Casha.

– Dysproporcja między lewą a prawą stroną była ogromna. Nie może być aż takiej różnicy. Wszystko, co groźne działo się w zasadzie po lewej stronie. Nie wiem, z jakiego względu Cash nie może odpalić w tej reprezentacji. Dla mnie to jest rozczarowanie numer 1. To jest zawodnik regularnie grający w Premier League, wchodzi do średniej reprezentacji europejskiej, w której miał być wiodącą postacią – skomentował Olkowicz.

– Mamy do czynienia z piłkarzem, który świetnie radzi sobie od początku sezonu. Nie jestem w stanie zrozumieć tego, że w reprezentacji Polski wywraca się na murawie i nie jest w stanie stworzyć żadnej interesującej akcji, żadnego “szarpnięcia” – coś, co jest jego atutem – dodał Mateusz Święcicki, komentator Eleven Sports.

