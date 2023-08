IMAGO / ZUMA Wire / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Cezary Kulesza w rozmowie z “WP Sportowe Fakty” powiedział, że Fernando Santos narzekał na mental piłkarzy

Jego zdaniem była to główna przyczyna porażki z Mołdawią

Prezes PZPN skomentował także ostatnie plotki łączące selekcjonera z pracą w Arabii Saudyjskiej

“Niech dokończy to, co zaczął”

Choć od porażki reprezentacji Polski z Mołdawią minęło już bardzo dużo czasu, to wciąż ta wpadka “Biało-Czerwonych” jest szeroko komentowana. Podobnie, jak cała dotychczasowa praca Fernando Santosa. Bowiem reprezentacja Polski po trzech meczach eliminacji Euro 2024 ma na swoim koncie raptem trzy punkty i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Wyprzedzamy tylko Wyspy Owcze. Na temat ostatnich sportowych poczynań kadry wypowiedział się Cezary Kulesza.

– Trener narzekał, że u piłkarzy zawiódł mental. To była jego zdaniem główna przyczyna tej porażki. Ja wierzę w naszych piłkarzy i wiem, że chcieli wygrać. Tego dnia zabrakło nam jednak szczęścia. Być może pierwsza połowa uśpiła zawodników. Mogliśmy wygrywać 4:0 do przerwy, druga część meczu nie była najlepsza, ale nadal przy wyniku 2:1 mieliśmy okazję na wygraną. Długo myślałem o tym, jak to się stało, że nie zwyciężyliśmy. Piłka jest czasem bardzo nieprzewidywalna – powiedział prezes PZPN w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

– Kiedy pojawiły się plotki o zainteresowaniu nim z Arabii Saudyjskiej, on wracał z wakacji i był na lotnisku. W naszym kraju ruszyły spekulacje, które nie były niczym potwierdzone. Nikt w związku nie wierzył, że to może być prawda. Trener Santos ma z nami umowę i chce dalej z nami pracować. Prawda jest taka, że kiedy z trenerem skontaktował się sekretarz Wachowski, to na początku trener nie zrozumiał pytania o dalszą współpracę. Przez chwilę nawet pomyślał, że to my chcemy się z nim rozstać – dodał Cezary Kulesza.

– Fernando Santos to dobry fachowiec i niech dokończy to, co zaczął – zakończył.

