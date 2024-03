Ekspert przejechał się po reprezentacji Polski. “Zaliczamy się do dziadów”

Imago / Darren Staples Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Wojciech Kowalczyk podzielił się swoją opinią nt. liczby uczestników Euro

Ekspert surowo ocenił również reprezentację Polski

Według byłego reprezentanta Polski sukcesem będzie zdobycie jednego punktu w grupie

Wojciech Kowalczyk dosadnie wypowiedział się nt. reprezentacji

Reprezentacja Polski o udział na Mistrzostwach Europy w Niemczech musiała drżeć aż do marca. Podczas gdy inne zespoły zakwalifikowały się na turniej już w październiku i listopadzie, to podopieczni Michała Probierza przygotowywali się do gry w barażach. Ostatecznie po zwycięstwach nad Estonią oraz Walią biało-czerwoni wywalczyli bilet na europejski czempionat.

Mimo awansu na Euro pozytywne nastroje po wtorkowym meczu tonuje były reprezentant naszego kraju, a obecnie ekspert – Wojciech Kowalczyk. Popularny “Kowal” w rozmowie z Adamem Kotleszką dla Kanału Sportowego odniósł się do liczby uczestników Mistrzostw Europy, zaznaczając, że z grona 24 uczestników jest tylko siedem/osiem poważnych drużyn.

– Patrzysz na uczestników turnieju i w tym nowym systemie jest zazwyczaj sześć, siedem, góra osiem poważnych reprezentacji, a reszta to dziady. My się do tych dziadów niestety zaliczamy – powiedział Wojciech Kowalczyk w rozmowie z Kanałem Sportowym.

– Sukcesem będzie zdobycie jednego punktu. Naprawdę trzeba być niepoważnym, żeby liczyć w tej grupie na więcej. Najważniejsze, że jedziemy na te mistrzostwa – dodał były reprezentant Polski.

Przypomnijmy, że Polska na Euro zagra w grupie D, gdzie naszymi rywalami będzie Francja, Holandia oraz Austria. Biało-czerwoni zmagania w fazie grupowej rozpoczną od meczu z Oranje 16 czerwca.