PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kucharski

Cezary Kucharski wypowiedział się na temat niedawnej premiery filmu o Robercie Lewandowskim

Były menadżer kapitana reprezentacji mówi o „zjeździe sportowym” napastnika

Kucharski skrytykował piłkarza za zbyt duże zaangażowanie w swój marketing, przy opuszczeniu się w sprawach sportowych

Cezary Kucharski wypowiedział się na temat Roberta Lewandowskiego

Były menadżer Roberta Lewandowskiego, Cezary Kucharski w wywiadzie dla „Super Expressu” odniósł się do niedawnych dział Roberta Lewandowskiego. Agent wytknął piłkarzowi Barcelony przywiązywanie zbyt dużej wagi do marketingu, a jednocześnie zapominanie o obowiązkach sportowych. To oczywiście pokłosie ostatniego filmu o Robercie Lewandowskim pt. „Nieznany”.

– Gdy byłem agentem Lewandowskiego, to ciągle walczyłem z jego marketingowcami, którzy widzieli interes w działaniach pozasportowych. Zawsze przekonywałem Roberta, że powinien skupić się w 100 procentach na piłce, a od paru lat rzeczywiście ten balans przechylił się stronę spraw marketingowych i aktywności Lewandowskich w mediach, a to kosztuje dużo sił i energii. Z tego może wynikać jego „zjazd sportowy”. Lewandowski od pewnego czasu pokazuje trochę lżejsze podejście do meczów w reprezentacji – twierdzi były menadżer napastnika.

– Zawsze mu mówiłem, że pieniądze z kontraktów reklamowych nie są dla niego tak wielkie, jak te, które zarobi za każdy rok przedłużenia sobie kariery piłkarza – dodał na koniec Cezary Kucharski.

Czytaj więcej: Robert Lewandowski dla Goal.pl: dużo dowiedziałem się o sobie