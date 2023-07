"Co do Bielika, to młody chłopak, swoje przeszedł, pamiętajmy ile miał kontuzji. Nie należy go skreślać, ale on sam chyba powinien pomyśleć o wizycie na kozetce u specjalisty od kontroli emocji" - powiedział Jacek Bąk dla "Faktu".

IMAGO / Lukasz Sobala / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Krystian Bielik

Jacek Bąk skomentował ostatnią formę reprezentacji Polski

Były kapitan kadry odniósł się także do burzy wokół Krystiana Bielika

Pomocnik Birmingham skandalicznie odpowiedział jednemu z internautów

“Dla mnie Portugalczyk sprawia wrażenie wypalonego”

Jacek Bąk, były kapitan reprezentacji Polski udzielił dość obszernego wywiadu “Faktowi”. Uczestnik m.in. mundialu w Korei i Japonii odniósł się nie tylko do gry i sytuacji wokół kadry, ale i pojedynczych piłkarzy. Były obrońca ostro ocenił ostatnią skandaliczną sytuację związana z wpisem na Instagramie Krystiana Bielika. Pomocnik w odpowiedzi do wpisu jednego z internautów obraził użytkownika.

– To było zachowanie niegodne reprezentanta Polski. Chamstwo w czystej postaci. Bielik zapomniał, że reprezentuje Polskę. Ale nie ma co mówić o jakichś sankcjach, bo on już został ukarany. A w zasadzie sam się ukarał. Zostanie mu to zapamiętane na zawsze. Nawet żeby trafił do Manchesteru City i był tam najlepszy, to dopóki będzie grał w piłkę, kibice będą mówić “to ten prymityw, co obraża matki”. Mama to świętość, a na świętości ręki się nie podnosi – powiedział Jacek Bąk dla “Faktu”.

– Co do Bielika, to młody chłopak, swoje przeszedł, pamiętajmy ile miał kontuzji. Nie należy go skreślać, ale on sam chyba powinien pomyśleć o wizycie na kozetce u specjalisty od kontroli emocji – dodał.

– Ten trener usypia na ławce! On może prowadzić Hiszpanię, Portugalię, Francję czy Włochy, ale nie Polskę. Nie zna naszej mentalności. Zdarza się, że polskiego zawodnika trzeba obudzić w szatni krzykiem, walnięciem pięścią w stół, pokazaniem kto tu rządzi. A w naszej kadrze, póki co, zupełnie nie widać ręki trenera. To jeden z najgorszych startów reprezentacji Polski w historii w eliminacjach do wielkiej imprezy. Dla mnie Portugalczyk sprawia wrażenie wypalonego – zakończył były kapitan reprezentacji Polski.

