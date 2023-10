IMAGO / Foto Olimpik Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zaskoczył słowami o roli kapitana

Stanowczo zareagował na nie Iwański

Wypowiedź Lewandowskiego skomentował również Boniek

Boniek zdecydowanie o roli kapitana

Robert Lewandowski z powodu kontuzji odniesionej w meczu Ligi Mistrzów nie pojawił się na październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Napastnik przechodzi rehabilitację, ale znalazł czas, by porozmawiać z WP SportoweFakty. Kapitan Biało-Czerwonych pokusił się o dość kontrowersyjne stwierdzenie.

– Dla mnie temat kapitana w Polsce jest zbyt rozdmuchany, bo tak naprawdę jedenastu piłkarzy gra na boisku plus oczywiście zawodnicy na ławce też mają ogromne znaczenie i to czy jedna osoba czy druga nosi tą opaskę to nie oznacza, że reprezentacja zmieni swoje oblicze – przyznał Lewandowski.

Na te słowa bardzo szybko i zdecydowanie zareagował Maciej Iwański. Odniósł się również do nich Zbigniew Boniek, który zdecydowanie podkreśli to, co należy do roli kapitana. – Tylko, ze rola Kapitana to nie tylko boisko, ale przede wszystkim wszystko dookoła – stwierdził były prezes PZPN.

Tylko, ze rola Kapitana to nie tylko boisko, ale przede wszystkim wszystko dookoła🔝⚽️👍 https://t.co/bahZNk1Kh4 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) October 12, 2023

