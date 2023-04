Boniek odpowiedział na głośny wywiad Kucharskiego. “Kończ to i pokaż klasę”

PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Ciągną się echa głośnego zakończenia współpracy Kucharskiego i Lewandowskiego

Ostatnio Kucharski udzielił wywiadu, który wzbudził spore emocje

Słowa menedżera piłkarskiego skomentował Boniek

Boniek uderzył w Kucharskiego krytykując jego słowa

Niedawny wywiad Cezarego Kucharskiego dla Przeglądu Sportowego Onet wzbudził spore emocje. Agent opowiedział w nim między innymi o relacjach z Robertem Lewandowskim, zdradził kulisy zakończenia współpracy oraz to, w jaki sposób zachował się wobec niego obecny piłkarz FC Barcelony.

Do tej wypowiedzi Cezarego Kucharskiego postanowił się odnieść Zbigniew Bioniek, który w kanale Prawda Futbolu skrytykował menedżera piłkarskiego.

– Czy z innym menedżerem Robert Lewandowski zrobiłby coś więcej, czy zrobiłby coś mniej? Na boisku nie wiem, bo nie ma to żadnego znaczenia. Poza boiskiem jestem przekonany, że z innym menedżerem ze światowej elity zrobiłby dużo więcej – przekonywał Boniek na kanale Prawda Futbolu.

– Natomiast po jakimś czasie widać, że mieli jakiś problem i starali się rozejść. Na miłość boską, stary, miałeś piłkarza, którego prowadziłeś od dziecka i zarobiłeś dziesiątki milionów złotych. Usiądź przy stole, ustalcie jakieś warunki. I nawet jak chce ci za mało dać, to bierz, kończ to i pokaż klasę. Natomiast tutaj panu Czarkowi akurat klasy troszeczkę zabrakło – dodał były prezes PZPN.

Boniek wydawał się być również zirytowany faktem, że Kucharski do sporu z Lewandowskim próbuje włączyć żonę piłkarza. – On do tego problemu wrzuca żonę Lewandowskiego. Wypowiada się na jej temat. To jest nikczemne. Stary, o czym ty mówisz? – stwierdził ostro.

Zobacz również: Finał PP na Narodowym: PZPN walczy o brak bojkotu kibiców. Nieoficjalnie – jest szansa na porozumienie