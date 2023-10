Reprezentacja Polski pokonała w czwartek wieczorek Wyspy Owcze w spotkaniu eliminacji do Euro 2024. Występ Biało-czerwonych podsumował w mediach społecznościowych były prezes PZPN – Zbigniew Boniek.

fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Nowe otwarcie reprezentacji Polski miało pozytywny akcent

Na temat zwycięstwa Biało-czerwonych nad Farerami głos zabrał były reprezentant Polski

Pochlebne słowa spadły przede wszystkim na głowę Patryk Pedy

Zbigniew Boniek podsumował spotkanie Wyspy Owcze – Polska

Reprezentacja Polski wróciła na zwycięski szlak w roli gościa w czwartkowy wieczór. Biało-czerwoni pokonali Wyspy Owcze (2:0) po golach Sebastiana Szymańskiego i Adama Buksy. Na temat występy drużyny Michała Probierza głos zabrał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

“Drużyna poukładana, taktycznie zorganizowana. To zasługa trenera. Peda najlepszy – inteligentny, umie grać w piłkę, dobra technika, asekuracja na dużym poziomie. Dwa miesiące temu nikt by nie pomyślał, że można to tak poukładać. Brawo” – podsumował Zbigniew Boniek występ reprezentacji Polski na X.

Kolejny mecz Biało-czerwoni rozegrają już w niedzielę. Reprezentacja Polski na PGE Narodowym zmierzy się z Mołdawią.

