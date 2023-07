Nie mamy wielu naturalnych liderów w drużynie, więc może to być kolejny powód, dla którego klub chce go zatrzymać. Jest wyrazisty na boisku i wydaje się, że lubi dowodzić ludźmi wokół siebie - przyznał Ben Stanfield z portalu totalsaints.co.uk w rozmowie z "WP Sportowe Fakty".

IMAGO / Andrzej Iwanczuk Na zdjęciu: Jan Bednarek

Jan Bednarek w ostatnim sezonie wraz z Southampton spadł z Premier League

Obrońca również w reprezentacji nie ma dobrej passy

O stoperze pozytywnie wypowiedział się jeden z angielskich dziennikarzy

“Lubi dyrygować ludźmi”

Jan Bednarek ma za sobą bardzo trudny czas. Najpierw spadł z Premier League po słabym sezonie wraz z Southampton, a ostatnio był także krytykowany za grę w reprezentacji Polski. Stoperowi oberwało się m.in. za brak cech przywódczych i odpowiedniej postawy w defensywie kadry. Teraz głos w rozmowie z “WP Sportowe Fakty” zabrał angielski dziennikarz Ben Stanfield.

– Nie mamy wielu naturalnych liderów w drużynie, więc może to być kolejny powód, dla którego klub chce go zatrzymać. Jest wyrazisty na boisku i wydaje się, że lubi dowodzić ludźmi wokół siebie. Jeśli Ward-Prowse odejdzie, to wraz z Jackiem Stephensem Bednarek rzeczywiście może być kandydatem na pełnoetatowego kapitana – przyznał Ben Stanfield z portalu totalsaints.co.uk.

– Gra w reprezentacji Polski od dobrych kilku lat. Na pewno jest coś, co sprawia, że jest powoływany. Ciekawe, czy nadal byłby powoływany z Championship. Wszystko, co może zrobić, to konsekwentnie występować w odnoszącym zwycięstwa klubie, a reszta potoczy się sama. Przede wszystkim musi skupić się na rozwoju i dobrych występach dla Świętych, a następnie próbować przenieść to do reprezentacji Polski, kiedy zostanie powołany – mówił ekspert.

