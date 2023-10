fot. Imago/Icon Sportswire Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi po sezonie 2020/2021 odszedł z FC Barcelony

Argentyńczyk nie miał dotąd okazji pożegnać się z kibicami ukochanego klubu

Ma mu to umożliwić Inter Miami, który rozegra z Dumą Katalonii mecz towarzyski

“Messi wciąż ma wiele pustych stron do napisania”

Leo Messi nigdy nie miał okazji pożegnać się z kibicami FC Barcelony. Latem 2021 roku klub był zmuszony rozstać się z nim, gdyż musiał zażegnać bardzo trudną sytuację finansową. Argentyńczyk wylądował w Paris Saint-Germain, gdzie spędził dwa sezony. Tego lata sugerowano, że gwiazdor może wrócić do Dumy Katalonii, o czym wielokrotnie wspominał sam Joan Laporta. Ostatecznie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i dołączył do Interu Miami, gdzie gra wspólnie z Jordim Albą i Sergio Busquetsem.

Niewykluczone, że po przygodzie w MLS Messi postanowi zakończyć karierę. Jego powrót do FC Barcelony najprawdopodobniej nie dojdzie więc do skutku. Właściciel Interu Miami Jorge Mas zdradził natomiast, że złożył mistrzowi świata obietnicę, która zostanie spełniona najpóźniej do przyszłego roku.

– Przyszłość Lionela Messiego wciąż zawiera wiele pustych stron do napisania. Jedną z obietnic, jaką złożyłem Argentyńczykowi, jest zorganizowanie godnego pożegnania z kibicami Barcelony. Jego odejście z Barcelony nie odbyło się w miłych okolicznościach. Nie miał możliwości powiedzieć: „do widzenia” klubowi, który powitał go jako dzieciaka. Przypuszczam, że ani kibice, ani Messi nie chcieli doświadczyć takiego obrotu spraw.

– Osobiście złożyłem Lionelowi deklarację. Uczynię wszystko, co możliwe, aby w przyszłości miał sposobność przekazania swoich słów wobec fanów Barcelony – wyjaśnił Mas.

Wszystko wskazuje na to, że dojdzie do meczu towarzyskiego pomiędzy FC Barceloną a Interem Miami, który rozegrany zostanie na Camp Nou. Wówczas Messi będzie mógł godnie pożegnać się ze swym ukochanym klubem.

