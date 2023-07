Polski talent doceniany we Włoszech. “Zasłużył na więcej występów”

IMAGO / ZUMA Wire / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański został doceniony przez włoską dziennikarkę

Polak w 2021 roku przeniósł się do Bologny z Lechii Gdańsk

Pomocnik występuje obecnie na mistrzostwach Europy do lat 19

“Był jednym z najlepszych zawodników”

W 2021 roku Kacper Urbański przeniósł się z Lechii Gdańsk do włoskiej Bologny. 18-latek na boiskach Primavery zbierał bardzo dobre recenzje, ale ostatecznie nie otrzymał szansy w pierwszy zespole grającym w Serie A. W sumie w poprzednim sezonie rozegrał 30 spotkań, zdobywając w nich dziewięć bramek i notując pięć asyst. Jego umowa wygasła i jak na razie nie została przedłużona. O jego występach we włoskim klubie mówi w rozmowie z “TVP Sport” mówiła włoska dziennikarka, Giusy Anna Maria D’Alessio.

– Kacper Urbański był jednym z najlepszych zawodników, o ile nie najlepszym. Drużyna była słaba, ale wyróżniał się na tle innych zawodników, zwłaszcza tych ze środka pola – powiedziała.

– Zasłużył na więcej występów w pierwszej drużynie. Zwłaszcza, że trener Thiago Motta często wolał od niego Niklasa Pyyhtię, którego uważam za znacznie mniej utalentowanego. Niestety, w ostatnich latach Bologna rzadko wprowadzała do pierwszej drużyny zawodników z Primavery. Myślę, że miało to znaczenie przy negocjacjach dotyczących przedłużenia umowy – podkreśliła D’Alessio w rozmowie z “TVP Sport”.

– Kibice polubili Kacpra i wciąż go lubią. Obwiniają klub za to, że nie zrobiono wystarczająco dużo, by przedłużyć tę umowę. Sporo z nich także zastanawiało się także, dlaczego Kacper nie zagrał w Serie A w ubiegłym sezonie – dodała na koniec.

Czytaj więcej: Hitowy transfer gwiazdy Ekstraklasy o krok! Raków wyłoży ogromne pieniądze