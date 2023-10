Lionel Messi wrócił z wrześniowego zgrupowania reprezentacji Argentyny z kontuzją ścięgna. Choć początkowo uraz wydawał się niegroźny, piłkarz wciąż nie wrócił do gry. Mało tego, nie wiadomo, kiedy do tego dojdzie.

IMAGO / Icon Sportswire Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi cierpi na tajemniczą kontuzję ścięgna podkolanowego, której nabawił się podczas zgrupowania reprezentacji Argentyny

Wyniki Interu Miami znacznie pogorszyły się, odkąd zespół nie może liczyć na swoją gwiazdę

Głos w sprawie zabrał Tata Martino, trener drużyny

“Będziemy sprawdzać stan Leo każdego dnia”

Leo Messi wrócił z wrześniowego zgrupowania reprezentacji Argentyny z kontuzją ścięgna podkolanowego. Argentyńczyk próbował wrócić do gry podczas wyjazdowego meczu Interu Miami z Atlantą United, ale wytrzymał na murawie tylko 36 minut. Choć uraz wydawał się z początku niegroźny, nadal nie wiadomo, kiedy mistrz świata wróci do gry. Zespół nie wygrał od trzech spotkań, odkąd nie może liczyć na swoją największą gwiazdę. Głos w tej sprawie zabrał szkoleniowiec amerykańskiej drużyny, Tata Martino.

– Będziemy sprawdzać podczas treningu, czy Messiemu nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Po tym będziemy oceniać, czy dany wyjazd jest dla niego korzystny, czy też nie. Powinien wrócić już do treningów z drużyną. Powinno dojść do tego dziś lub jutro [we wtorek lub środę – przyp. PP]. Problemem jest zbliżający się mecz. Może mógłby wziąć udział w poprzeczce, ale na razie on potrzebuje treningów. Leo jest coraz bliżej powrotu do ćwiczeń, dlatego będziemy oceniać jego stan dzień po dniu – powiedział argentyński szkoleniowiec.

Trudno uznać te słowa za przepełniające optymizmem. Powrót 36-latka do gry wciąż owiany jest tajemnicą.

Messi rozegrał dla Interu Miami już 12 spotkań. Zanotował w nich 11 bramek i pięć asyst.

Czytaj więcej: Real Madryt nie spuszcza oka z gwiazdy SSC Napoli.

Chicago Fire FC Inter Miami CF 2.11 3.80 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2023 13:48 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin