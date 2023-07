Sebastian Szymański ma za sobą udane wypożyczenie do Feyenoordu. Mistrzowie Holandii wyrazili chęć dalszej współpracy z Polakiem i osiągnęli z nim porozumienie w sprawie warunków kontraktu. Nieoczekiwanie agencja reprezentanta kraju zażądała większej pensji. Trener Feyenoordu Arne Slot w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" odniósł się do całej sytuacji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański w sezonie 2022/2023 był wypożyczony do Feyenoordu Rotterdam

Mistrzowie Holandii planują przedłużyć jego transfer czasowy o kolejny rok

Transakcja stoi pod znakiem zapytania, gdyż agencja Polaka domaga się większych zarobków

Kto postawi na swoim?

Sebastian Szymański spędził sezon 2022/2023 na wypożyczeniu w Feyenoordzie. W Rotterdamie zaliczył bardzo udany okres, zdobywając dziesięć goli i pomagając drużynie sięgnąć po mistrzostwo Holandii. Pomimo tego, nie zdecydowano się na definitywny wykup Polaka za dziesięć milionów euro, gdyż ta kwota przekraczała możliwości. Feyenoord jest natomiast zainteresowany przedłużeniem transferu czasowego z Dynama Moskwa, co umożliwiają przepisy FIFA.

Mistrzowie Holandii dogadali się z pomocnikiem w sprawie indywidualnego kontraktu i byli pewni nieuniknionego sfinalizowania transakcji. Nieoczekiwanie ta kwestia stanęła pod znakiem zapytania. Portal 1908.nl poinformował, że agencja menedżerska Szymańskiego zmieniła swoje żądania, oczekując podwyżki i pensji na poziomie dwóch milionów euro.

Feyenoord rozważa zrezygnowanie z 24-latka i ściągnięcie na tę pozycję innego gracza. Trener holenderskiego klubu Arne Slot pragnie porozumienia między stronami.

– Gdyby zależało to ode mnie, chciałbym, żeby z nami został. To mobilny i waleczny zawodnik, daje nam wiele możliwości z przodu. Lubię jego sposób gry, pasuje do naszej drużyny – powiedział opiekun mistrza Holandii w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

