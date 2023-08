W meczu przeciwko Houston Dynamo Niezgoda zerwał więzadło krzyżowe przednie (ACL). Oznacza to konieczność przerwy w grze i rehabilitacji przez około dziewięć miesięcy.

IMAGO / USA TODAY Network Na zdjęciu: Jarosław Niezgoda

Jarosław Niezgoda w meczu z Houston Dynamo zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie

Wcześniej Polak miał taką samą kontuzję w lewej nodze

Uraz ten wyklucza napastnika z dalszej części sezonu w MLS

Zerwane więzadła

Przygoda Jarosława Niezgody w MLS nie jest usłana różami. 28-latek od momentu przenosin do USA zmaga się z licznymi urazami, co nie pozwala mu dojść do dobrej, stabilnej formy. Niestety w najbliższym czasie nic w tym temacie się nie zmieni, bowiem napastnik doznał bardzo poważnej kontuzji prawego kolana.

W meczu przeciwko Houston Dynamo Niezgoda zerwał więzadło krzyżowe przednie (ACL). Oznacza to konieczność przerwy w grze i rehabilitacji przez około dziewięć miesięcy. Tym samym jest to równoznaczne z końcem sezonu dla byłego gracza Legii Warszawa, który w przeszłości mierzył się już z takim urazem, ale w lewym kolanie. Umowa piłkarza z Portland Timbers wygasa wraz z końcem tego roku i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie ona przedłużona.

