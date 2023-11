IMAGO / Vincent Kalut Na zdjęciu: Kasper Dolberg

Kasper Dolberg latem przeniósł się do Anderlechtu

W Belgii znów zaczął błyszczeć

Duńczyk wyznał, że cierpi na cukrzycę typu 1

Kasper Dolberg choruje na cukrzycę. Szczere wyznanie Duńczyka

Kasper Dolberg po przenosinach do Anderlechtu odzyskuje dawny blask. Duńczyk w sezonie 2023/2024 w 12 meczach zdobył 7 bramek. Napastnik za pośrednictwem Instagrama zdecydował się na szczere wyznanie.

– Jeszcze 6 miesięcy temu nie potrafiłam wyjaśnić, jak się czułam. Dzisiaj, od nieco ponad roku, choruję na cukrzycę typu 1. Ale różnica jest taka, że ​​teraz wiem, co mam. Muszę uważać na pewne rzeczy, ale mogę żyć jako profesjonalny piłkarz. Myślę, że ważne jest , aby się tym podzielić – wyznał piłkarz.

– Wiem z pierwszej ręki, że zdiagnozowanie cukrzycy typu 1 zmienia życie. Musisz dokonać zmian, a to może zmienić Twoje spojrzenie. Dla mnie jest to zdecydowanie podróż mentalna; Wiele się nauczyłem i jestem zdeterminowany, aby zachować pozytywne nastawienie do życia. Mam nadzieję, że podzielenie się moją historią zainspiruje Cię do dalszych prób i podążania za swoimi marzeniami – powiedział Dolberg.

