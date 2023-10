Szczere słowa Cristiano Ronaldo. “To sekret do bicia rekordów”

Cristiano Ronaldo wrócił do doskonałej formy i zdobywa gola za golem w Al-Nassr. Portugalczyk po ostatnim meczu przyznał, co jest jego sekretem do bicia rekordów.

IMAGO / Victor Fraile Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo wrócił do doskonałej formy

Portugalczyk błyszczy w barwach Al-Nassr, zdobywając gola za golem

W pomeczowej rozmowie przyznał, co jest sekretem do jego ciągłości

Cristiano Ronaldo: Kluczem do ciągłego bicia rekordów jest dobra zabawa

Cristiano Ronaldo w ostatnim czasie zdobywa gola za golem. W jednej z pomeczowych rozmów zdradził, co jest jego sekretem do ciągłego bicia rekordów. Sam jednak przyznaje, że nie jest to dla niego priorytetem, a bardziej ceni sobie dobro drużyny.

– Kluczem do ciągłego bicia rekordów jest dobra zabawa. To piękna rzecz w piłce nożnej i to jest sekret mojej ciągłości – wyjawił Portugalczyk.

– Nie przejmuję się zbytnio rekordami. Myślę tylko o cieszeniu się chwilą obecną. Nasz zespół rozwija się z meczu na mecz. Nasz trener i sztab dokładają wszelkich starań, aby Al Nassr był najsilniejszą drużyną – przyznał.

Cristiano Ronaldo to bez wątpienia najgłośniejsze nazwisko w lidze saudyjskiej. Okazuje się, że niebawem Portugalczyk może mieć wyjątkowego kompana, ponieważ Al-Nassr interesuje się gwiazdą Manchesteru City. Sensacyjne wieści o Kevinie De Bruyne przekazał Rudy Galetti, dziennikarz SportItalia i Sky Sport.

Zobacz także: Messi, Ronaldo i długo, długo nic. Historyczna klasyfikacja Złotej Piłki