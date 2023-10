Spektakularna oprawa kibiców FC Basel [WIDEO]

IMAGO / Manuel Stefan Na zdjęciu: FC Basel

Basel beznadziejnie spisuje się w tym sezonie

Klub jest na dopiero dziesiątym miejscu w lidze szwajcarskiej

Fani FC Basel to wciąż europejska czołówka

Tak bawią się kibice FC Basel

FC Basel fatalnie prezentuje się w obecnej kampanii. Zespół, który nie tak dawno nieźle sobie radził na arenie międzynarodowej dziś jest na dziesiątym miejscu w lidze szwajcarskiej z zaledwie pięcioma punktami na koncie po ośmiu kolejkach. W niedzielę ekipa z Bazylei przegrała kolejny mecz. Tym razem lepszy był Lausanne Ouchy.

Mimo to, fani FC Basel wciąż wspierają swój zespół i przy tym świetnie się bawią. Przy okazji niedzielnego meczu zaprezentowali spektakularną oprawę, która stała się wiralem w mediach społecznościowych. To, co wymyślili fani trudno opisać. To trzeba obejrzeć.

Wow dobra robota FC Basel 🤯 pic.twitter.com/izFIqugqgk — Modrzix #KOLEJ8RZ (@modrzix) October 5, 2023

A zawodnicy FC Basel będą mogli zrewanżować się za ostatnie niepowodzenia w kolejną niedzielę, gdy w meczu ligowym zmierzą się z Young Boys.

