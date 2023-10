IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero w ostatnim czasie jest kuszony przez Saudyjczyków

Al-Nassr widzi 48-latka u siebie na stanowisku dyrektora sportowego

Jednak priorytetem Włocha w tej chwili jest zdanie licencji na UEFA Pro

Alessandro Del Piero wybierze Al-Nassr?

Dziennikarze “Tuttomercatoweb” przekazują, że Alessandro Del Piero w ostatnich dniach jest kuszony przez Saudyjczyków. Al-Nassr chce zatrudnić legendę włoskiej piłki na stanowisku trenera. Jednak 48-latek w tej chwili ma inne priorytety i może odrzucić tę ofertę.

Alessandro Del Piero w zeszłym miesiącu rozpoczął kurs w Coverciano na UEFA Pro. Włoch chce w przyszłości zostać trenerem i właśnie zdanie tej licencji ma przybliżyć go do pracy w zawodzie. Jeśli 48-latek zdecyduje się przyjąć ofertę Al-Nassr, to prawdopodobnie zrezygnuje ze szkolenia, choć wydaje się to mało prawdopodobne.

Mistrz świata z 2006 roku karierę piłkarską zakończył w 2015 roku. Od tamtego czasu pozostaje na futbolowym bezrobociu, choć często możemy go usłyszeć w roli eksperta różnych stacji, a także zobaczyć jego osobę gościnnie na spotkaniach włoskiej Serie A, a w szczególności Juventusu.

