Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Początki Cristiano Ronaldo w Al Nassr nie należą do najłatwiejszych. Portugalczyk do tej pory zanotował tylko jedno trafienie z rzutu karnego. Ponadto, zdaniem jego kolegi z zespołu, Luiza Gustavo, odkąd 38-latek dołączył do drużyny, rywalizacja w lidze stała się dużo trudniejsza.

Cristiano Ronaldo z marszu stał się największą gwiazdą Al Nassr

Obecność Portugalczyka wpłynęła na pozostałe zespoły w lidze

Według Luiza Gustavo, rywale Al Nassr zdecydowanie mocniej starają się teraz w meczach przeciwko nim

Cristiano Ronaldo wpłynął na całą ligę saudyjską

Transfer Cristiano Ronaldo do Al Nassr był jednym z największych wydarzeń zimowego okienka transferowego. Portugalczyk podpisał kontrakt gwarantujący mu kosmiczne zarobki, a do tego został największą gwiazdą całej ligi. Nie wszystko jednak układa się dla jego zespołu tak, jakby tego oczekiwano.

38-latek w trzech oficjalnych meczach zanotował na razie jedno trafienie, a jego klub wygrał tylko jeden mecz. Zdaniem kolegi z drużyny napastnika, Luiza Gustavo, od czasu dołączenia do drużyny przez Crstiano Ronaldo, “rywalizacja stała się trudniejsza”.

🎙 Luiz Gustavo: “Since Cristiano Ronaldo's arrival, our opponents have been giving their 200%. Cristiano Ronaldo was born playing under pressure and his presence helps a lot.” pic.twitter.com/RM816rRcGS — TCR. (@TeamCRonaldo) February 3, 2023

– Obecność Cristiano Ronaldo w drużynie zdecydowanie utrudnia nam rywalizację w lidze, bo każdy zespół chce zagrać przeciwko nam jak najlepiej. On motywuje rywali, którzy starają się dawać z siebie wszystko, bo grają przeciwko Cristiano Ronaldo – stwierdził Brazylijczyk.

– Jego obecność dużo nam daje, bo codziennie czegoś się od niego uczymy. On pokazuje swoje niesamowite zdolności, zarówno pod względem technicznym, jak i fizycznym. Cristiano Ronaldo został stworzony do rywalizacji i on zawsze wychodzi z niej zwycięsko. Każdy czeka na to, co jeszcze wniesie do drużyny. Strzelił już pierwszą bramkę i tym samym zdjął z siebie presję – dodał zawodnik Al Nassr.

