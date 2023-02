Marcin Oleksy przeszedł do historii. Reprezentant Polski w amp futbolu został wyróżniany na gali FIFA The Best. 35-latek wygrał nagrodę im. Ferenca Puskasa, a pokonał Richarlisona oraz Dimitriego Payeta.

PressFocus Na zdjęciu: Marcin Oleksy

Marcin Oleksy zapisał się na kartach historii

35-latek sięgnął po słynną nagrodę Puskasa

To pierwszy w historii ampfutbolista z takim wyróżnieniem

“Twoja bramka była arcydziełem”

Podczas wczorajszego wieczoru wszystkie oczy polskich kibiców były zwrócone na Marcina Oleksego, który został nominowany do finałowej trójki walczącej o prestiżową statuetkę im. Ferenca Puskasa dla strzelca najładniejszego gola 2022 roku. 35-letni amfutbolista osobiście przyleciał do Paryża na galę FIFA The Best, gdzie ostatecznie triumfował.

Reprezentant Polski w amp futbolu rywalizował z Richarlisonem oraz Dimitrim Payetem. Brazylijczyk za pośrednictwem swojego konta na Instagramie w ciepłych słowach wypowiedział o zawodniku Warty Poznań. Napastnik Tottenhamu Hotspur, który piękną bramką popisał się na mundialu w meczu przeciwko Serbii, uważa Marcina Oleksego za inspirację.

Richarlison was ‘honoured’ to be nominated alongside 2022 FIFA Puskas Award winner Marcin Oleksy 👏



📸 @richarlison97 #TheBest pic.twitter.com/dw4cKbh3po — DAZN Canada (@DAZN_CA) February 28, 2023

– To zaszczyt być nominowanym do nagrody Puskasa. Gratuluję Marcinowi Oleksemu. Twoja bramka była arcydziełem i jesteś inspiracją dla nas wszystkich – napisał Richarlison na Instagramie.

W najważniejszej kategorii wczorajszego wieczoru zgodnie z przewidywaniami triumfował Leo Messi. Lider reprezentacji Argentyny po raz siódmy w karierze wygrał plebiscyt FIFA na piłkarza roku.

Czytaj więcej: