Prezes Szachtara Donieck w mocnych słowach skrytykował FIFA

Wszystko przez przepisy, które federacja wprowadziła nt. odejść piłkarzy z klubów w Rosji i Ukrainie

“FIFA zniszczyła ukraiński futbol, zniszczyła nasze fundamenty i naszą zdolność do rywalizacji”

Bardzo mocne zarzuty

Wraz w wybuchem wojny na Ukrainie kluby piłkarskie zaczęły bardzo dużo tracić. Futbol w tym kraju praktycznie na jakiś czas kompletnie zamarł. Jednak dzięki zaangażowaniu wielu ludzi z czasem udało się wrócić do względnej normalności i wznowienia rozgrywek. Niemniej dzięki przepisom FIFA, które umożliwiły opuszczenie zawodnikom zespołów z Rosji i Ukrainy m.in. Szachtar stracił wielu jakościowych graczy praktycznie za darmo.

– FIFA zniszczyła ukraiński futbol, zniszczyła nasze fundamenty i naszą zdolność do rywalizacji w Europie. Na początku wojny wciąż mieliśmy około 40 milionów w zaległych płatnościach. To jednak powszechna praktyka, by płacić w ratach. Jednakże, po jakimś czasie, nie dostaliśmy nic w zamian, bo zagraniczne gwiazdy mogły odejść i wszystko się zawaliło. Nie było żadnej konsultacji z FIFA. Oni mówią, że futbol to jedna wielka rodzina. Ale oni nas z niej wyrzucili – mówi dla “Bilda” Sergei Palkin, prezes Szachtara Donieck.

