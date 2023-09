Poważna kontuzja przyszłego piłkarza Barcy. W tym roku może już nie zagrać [WIDEO]

Vitor Roque doznał groźnie wyglądającej kontuzji w meczu Athletico-PR - Internacional. Według niektórych źródeł piłkarz może pauzować przez co najmniej trzy miesiące. Przypomnijmy, że prawa do usług zawodnika nabyła FC Barcelona.

Vitor Roque doznał groźnie wyglądającej kontuzji w meczu Athletico-PR – Internacional

Jeden z przeciwników wykonał nierozważny wślizg w nogi napastnika

Prawa do usług piłkarza niedawno nabyła FC Barcelona

FC Barcelona. Vitor Roque doznał poważnej kontuzji [WIDEO]

Vitor Roque, brazylijski talent, ma dołączyć do FC Barcelony za 35 milionów euro. Blaugrana bardzo by chciała mieć piłkarza już w styczniu, ale ten ruch mogą zablokować wymogi finansowe LaLiga. Duma Katalonii jest zmuszona do spełnienia limitów wynagrodzeń. Jeśli tego nie zrobi, to piłkarz nie zostanie zarejestrowany i prawdopodobnie dołączy do klubu latem 2024 roku.

Vitor Roque w wieku 18 lat radzi sobie doskonale w Brazylii. W tym sezonie w 42 meczach dla Atletico-PR zdobył 20 bramek i zaliczył 8 asyst. Niestety rozwój piłkarza może zostać poważnie zaburzony przez kontuzję. W starciu z Internacionalem młody talent padł ofiarą nierozważnego wślizgu i opuścił boisko na noszach. Dziennikarz Javi Miguel informuje, że przerwa zawodnika może potrwać nawet 3 miesiące.

🇧🇷 Bad injury for Vitor Roque tonight… pic.twitter.com/1DSqfrDbZ9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2023

