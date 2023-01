fot. Pressfocus Na zdjęciu: Peter Hyballa

Znany ze swojego kontrowersyjnego stylu pracy Peter Hyballa wraca na ławkę trenerską. Były szkoleniowiec Wisły Kraków związał się z NAC Breda, gdzie pracował już w 2020 roku.

Peter Hyballa w sezonie 2020/2021 związany był z Wisłą Kraków

Od tego czasu czterokrotnie zmieniał pracodawców

Teraz Niemiec rozpoczął pracę z NAC Breda

Hyballa wraca do pracy

Nie ulega wątpliwościom, że nazwisko Petera Hyballi elektryzuje polskich kibiców. To właśnie za czasów pracy w Wiśle Kraków zrobiło się bardzo głośno o jego kontrowersyjnych metodach, które przez wielu są uznawane wręcz za szalone. Niemiec stracił pracę w Krakowie po zaledwie kilku miesiącach. Decyzja o zwolnieniu była pokłosiem jego konfliktu z Jakubem Błaszczykowskim i resztą sztabu szkoleniowego.

Później Hyballa szukał szczęścia w Danii, gdzie związał się z Esbjergiem fB. Zanim doszło do rozstania, zdążył poprowadzić drużynę w zaledwie czterech spotkaniach. Niepowodzeniem zakończyły się również jego krótkie przygody z niemieckim czwartoligowcem (Turkgucu Munchen) oraz Trencinem.

Na trenerskim bezrobociu Hyballa przebywał od lipca 2022 roku. Teraz ma okazję wrócić do pracy, bowiem podpisał on kontrakt z holenderskim drugoligowcem. NAC Breda zatrudniła go do końca obecnego sezonu.

– Jesteśmy zadowoleni z zatrudnienia Petera. Obecnie jest dla nas właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. W Hyballi widzimy sposób pracy, który naszym zdaniem pasuje do kultury klubowej i naszej młodej grupy graczy – powiedział przedstawiciel klubu Pierre van Hooijdonk.

Peter Hyballa keert terug bij NAC



Peter Hyballa is aangesteld als de nieuwe trainer/coach van NAC. Zijn overeenkomst loopt tot einde van het huidige seizoen, waarna NAC een optie heeft om het contract te verlengen.



ℹ️ https://t.co/V42MqyikZY#NACpraat pic.twitter.com/6Xi7EyNX9l — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) January 18, 2023

To dla Hybalii drugie podejście do tego zespołu. Prowadził go również w pierwszej połowie 2020 roku. Później podpisał kontrakt z Wisłą Kraków.

