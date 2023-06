Były król strzelców Ekstraklasy zakończył piłkarską karierę

PressFocus Na zdjęciu: Nemanja Nikolić

Nemanja Nikolić przeszedł na piłkarską emeryturę

Poinformował o tym na swoim Facebooku

Węgier w przeszłości reprezentował barwy Legii Warszawa

Oficjalnie: Nemanja Nikolić odwiesił buty na kołek

Nemanja Nikolić w 2015 roku trafił do Legii Warszawa. W pierwszym sezonie spędzonym na polskich boiskach strzelił 28 goli, co dało mu koronę króla strzelców, a do tego sięgnął po mistrzostwo Ekstraklasy, a także puchar kraju. W kolejnej kampanii również błyszczał w barwach “Wojskowych”, ale w jej połowie przeszedł do Chicago Fire. W MLS również był najlepszym strzelcem. Węgier za pośrednictwem swojego Facebooka poinformował o zakończeniu kariery.

– Jak się nad tym zastanowić, to słowo przerażało mnie najbardziej. Odkąd zacząłem swoją karierę piłkarską, bałem się powiedzieć, że to koniec. Ta myśl była straszna, bo wiedziałam, że kiedy skończę, będę musiał odpuścić i pożegnać się z tym, co kocham robić najbardziej – pisze Nikolić.

– Bez piłki nożnej nie spakowałbym się jako nastolatek, żeby spróbować szczęścia na Węgrzech, więc nigdy nie spotkałbym dziewczyny, która jest teraz moją żoną i mamą trójki dzieci. Bez piłki nożnej nie poznałbym niezliczonej liczby dobrych ludzi, którzy przez lata stali się kolegami z drużyny, przeciwnikami, przyjaciółmi. Jestem dumny z podróży, którą przebyłem, nigdy nie zapominając, kim jestem, skąd pochodzę i dlaczego walczę – dodał były węgierski napastnik.

Sprawdź także: Inter rozgląda się za następcą Onany. Na celowniku bramkarz z Serie A