Najlepsza jedenastka 2022 roku. W ataku roi się od gwiazd

Poznaliśmy najlepszą jedenastkę 2022 roku plebiscytu FIFA The Best. Znaleźli się w niej między innymi Leo Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe czy Karim Benzema. Co ciekawe, między słupkami wyróżniony został Thibaut Courtois, zaś nagrodę dla najlepszego bramkarza zgarnął Emiliano Martinez.