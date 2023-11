IMAGO / Alvaro Medranda Na zdjęciu: Jude Bellingham

W październiku kilku piłkarzy zwróciło na siebie uwagę

Jednym z nich był Jude Bellingham z Realu Madryt

talkSPORT opublikował listę najlepiej sprzedających się koszulek

Oto najlepiej sprzedające się koszulki piłkarskie w Europie

Jude Bellingham to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy w Europie. Anglik zanotował świetny start w Realu Madryt i szybko znalazł się na ustach całego piłkarskiego świata. Znalazło to odzwierciedlenie w zestawieniu opublikowanym przez talkSPORT. Koszulki gwiazdy Królewskich sprzedają się najlepiej na Starym Kontynencie. Co ciekawe, w czołówce nie ma ani jednego zawodnika FC Barcelony.

Najlepiej sprzedające się koszulki piłkarskie w Europie [TOP 10]

Jude Bellingham (Real Madryt) Erling Haaland (Manchester City) Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) Marcus Rashford (Manchester United) Son Heung-Min (Tottenham Hotspur) Mohamed Salah (Liverpool) Kevin De Bruyne (Manchester City) Alejandro Garnacho (Manchester United) Bukayo Saka (Arsenal) Vinicius Junior (Real Madryt)

