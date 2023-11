Lionel Messi przez lata rywalizował z Cristiano Ronaldo o miano najlepszego piłkarza. Argentyńczyk ostatnio wrócił pamięcią do rywalizacji z Portugalczykiem.

Lionel Messi sięgnął ostatnio po kolejną prestiżową nagrodę w postaci Złotej Piłki. Już ma na swoim koncie osiem tego typu wyróżnień w karierze. Najczęściej o tego typu nagrodę rywalizował z Cristiano Ronaldo.

– To była bardzo dobra “bitwa” pod względem sportowym. Wzajemnie podsycaliśmy tę rywalizację, bo oboje uwielbiamy walczyć o zwycięstwa. On też zawsze chciał wszystko wygrywać, przez cały czas. To był bardzo przyjemny czas dla nas obu i wszystkich, którzy kochają piłkę nożną – mówił Messi cytowany przez L’Equipe.

– Myślę, że zasługujemy na duże uznanie za to, że potrafiliśmy utrzymać się na szczycie przez tak długi czas. Utrzymanie się na szczycie przez dziesięć, piętnaście lat jest niezwykle trudne. To był wspaniały czas i myślę, że wszyscy, którzy nas śledzili, będą go miło wspominać – dodał zawodnik Interu Miami i Argentyny.

