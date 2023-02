Leo Messi nie wie, gdzie wystąpi w przyszłym sezonie, ale ma już plan na zakończenie piłkarskiej kariery. Przed przejściem na emeryturę Argentyńczyk chciałby wrócić do ojczyzny i ponownie zagrać dla Newell's Old Boys.

Leo Messi wciąż nie podjął decyzji w sprawie swojej najbliższej przyszłości

Argentyńczyk wie natomiast, gdzie chce zakończyć karierę

Legendarny piłkarz marzy o powrocie do Newell’s Old Boys

Kiedy Messi wróci do ojczyzny?

Najbliższa przyszłość Leo Messiego stoi pod znakiem zapytania. Wciąż nie przedłużył on wygasającej umowy z Paris Saint-Germain. Ostateczna decyzja ma zapaść po dwumeczu z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Coraz więcej mówi się natomiast o opuszczeniu Paryża i grze dla innego zespołu. W grę wchodzi powrót do FC Barcelony, choć nieustannie o Argentyńczyka stara się amerykańskie Inter Miami.

“Mundo Deportivo” przekonuje, że Messi ma już z kolei plan na zakończenie piłkarskiej kariery. Przed przejściem na emeryturę chciałby ponownie zagrać dla Newell’s Old Boys, gdzie występował przed transferem do “Dumy Katalonii”. Legendarny zawodnik miał się już nawet w tej sprawie spotkać z trenerem argentyńskiej drużyny, czyli Gabrielem Heinze.

Nie wiemy natomiast, kiedy dojdzie do tego ruchu. Na pewno nie należy spodziewać się powrotu Messiego do ojczyzny już teraz. Argentyńczyk chce jeszcze utrzymać się na najwyższym światowym poziomie, by wspomóc swoją reprezentację w kolejnych latach. Nie wykluczył on jeszcze bowiem udziału na kolejnych mistrzostwach świata.

