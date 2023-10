Eksperci nie mają wątpliwości. Leo Messi znów wygra prestiżową nagrodę

🚨 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡: Lionel Messi will win the Ballon d'Or for the 8th time! 🏆🌕🇦🇷



(Source:@MatteMoretto) pic.twitter.com/cTn44R6dHb