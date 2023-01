PressFocus Na zdjęciu: Pepe

Umowa wiążąca Pepe z FC Porto wygasa wraz z zakończeniem tego sezonu. Reprezentant Portugalii, który w lutym obchodzi swoje 40. urodziny, nadal występuje na wysokim poziomie. Właśnie z tego powodu Smoki już rozpoczęły rozmowy w kwestii odnowienia kontraktu środkowego obrońcy. Mistrz Europy ma grać przynajmniej do 42. roku życia.

W barwach Porto do 2025 roku

Według informacji Maisfutebol i CNN Portugal, FC Porto przedstawiło Pepe propozycję przedłużenia kontraktu na kolejne dwa sezony, czyli do 2025 roku. Nakreślony przez Smoki projekt umowy znalazł uznanie w oczach obrońcy, a rozmowy w kwestii kontynuacji współpracy są zaawansowane. – Jeśli będę sprawny fizycznie i utrzymam tę samą siłę, jestem do dyspozycji klubu we wszystkim, czego chce prezydent. Jeśli kontrakt się skończy i będą mnie potrzebować, będę dalej grał bez kontraktu – powiedział reprezentant Portugalii w czerwcu 2022 roku.

Kapitan Porto niedawno zmagał się z urazami, ale wrócił do rywalizacji w meczu z Famalicão, kiedy zastąpił Ivana Marcano. Jego wejście na boisko spotkało się z ogromnym aplauzem kibiców zgromadzonych na Estadio do Dragao.