Kasper Hamalainen zakończył piłkarską karierę

Kasper Hamalainen zdecydował się odwiesić buty na kołek. 37-letni Fin poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem strony klubowej TPS Turku. To właśnie w tym zespole stawiał pierwsze piłkarskie kroki oraz występował w nim przez ostatnie dwa sezony.

– Pomysł zakończenia kariery w tym konkretnym sezonie zrodził się już dwa, trzy lata temu. Właściwie jeszcze przed tymi rozgrywkami wiedziałem, że będą to moje ostatnie. Doszedłem do wniosku, że nadszedł właściwy czas, aby jako zawodnik opuścić boiska piłkarskie. Był to dla mnie niezapomniany i pełen wrażeń czas. Widziałem wiele i przeżyłem wiele różnych emocji. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przebyli ze mną tę podróż. Zostało jeszcze kilka meczów i staram się nimi cieszyć – powiedział 63-krotny reprezentant Finlandii.

Kasper Hamalainen miał okazję występować przez sześć sezonów na boiskach Ekstraklasy. Bronił zarówno barwy Lecha Poznań jak i Legii Warszawa. Fin rozegrał na polskich boiskach łącznie 191 spotkań, w których zdobył 54 bramki oraz zanotował 36 asyst. Statystyki potwierdzają, że w tamtych latach był jednym z najlepszych zawodników występujących w naszym kraju.

