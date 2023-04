PressFocus Na zdjęciu: Kamil Jóźwiak

Świderski i Jóźwiak znów błysnęli na amerykańskich boiskach

Obaj wpisali się na listę strzelców w pucharowym meczu Charlotte FC

Jóźwiak opuścił przedwcześnie plac gry z powodu kontuzji

Piękne gole Jóźwiaka i Świderskiego w US Open Cup

Charlotte pokonało w meczu pucharowym Tormenta FC 4:1. W tym pojedynku na listę strzelców wpisał się zarówno Karol Świderski, jak i Kamil Jóźwiak. Świderski zabawił się z obrońcami Tormenty. Minął dwóch rywali i pewnym uderzeniem nie dał żadnych szans bramkarzowi drużyny przeciwnej.

Gol Karola Świderskiego z pewnością jest warty uwagi, ale trafienie Jóźwiaka było jeszcze bardziej efektowne. Skrzydłowy popisał się dość akrobatycznym uderzeniem, które trzeba po prostu zobaczyć.

Niestety, Jóźwiak nie dokończył tego pojedynku z powodu kontuzji. Na razi nie wiadomo jednak, jak poważny jest to uraz. Charlotte dzięki zwycięstwu awansowało do 1/16 US Open Cup.

