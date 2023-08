Jota może mieć dość. Zamieszanie z Portugalczykiem w Arabii Saudyjskiej

Jota to jeden z tych zawodników, który tego lata zdecydował się na zmianę klubu. Portugalczyk skusił się na ofertę z Al-Ittihad. Tymczasem ciekawe wieści przekazał dziennikarz Muhammad Al-Bakiri z Arabii Saudyjskiej.

fot. Imago / Colin Poultney Na zdjęciu: Jota

Ciekawe wieści na temat Joty pojawiły się w przestrzeni publicznej

Dziennikarz Muhammad Al-Bakiri przekazał, że po zaledwie miesiącu Portugalczyk myśli o zakończeniu współpracy z Al-Ittihad

Zawodnik trafił do ekipy z Bliskiego Wschodu za 29,1 miliona euro

Jota może pożegnać się z ligą sadyjską po zaledwie miesiącu

Jota to zawodnik, mający 24 lata. Zanim trafił na Bliski Wschód, to bronił barw Celticu. Ostatecznie za blisko 30 milionów euro dołączył do Al-Ittihad.

Tymczasem dziennikarz Muhammad Al-Bakiri, przekonuje, że po zaledwie miesiącu portugalski zawodnik zmienił zdanie w sprawie swojej gry w ekipie z Arabii Saudyjskiej. Piłkarz ma być zdecydowany na rozwiązanie kontraktu z Al-Ittihad. Niemniej powody nie są znane.

W trakcie trwającego okna transferowe oprócz Joty to Al-Ittihad trafili też tacy zawodnicy jak: Fabinho, N’Golo Kante, czy Karim Benzema. Wygląda jednak na to, że nie wszyscy są przekonani do kontynuowania kariery w Arabii Saudyjskiej.

Były zawodnik Celticu związał się z Al-Ittihad umową do 2026 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 13 milionów euro.

Czytaj więcej: Varane i Benzema znowu razem? Francuz na celowniku Saudyjczyków