fot. PressFocus Na zdjęciu: Decyzja VAR na meczu Celtiku

Przy okazji Klubowych Mistrzostw Świata testowane będzie rozwiązanie, które w przyszłości może stać się ważnym elementem meczowych transmisji. Kibice usłyszą bowiem rozmowy między sędziami.

IFAB rozważa wprowadzenie ważnej zmiany przy okazji transmisji meczowych

Podczas Klubowych Mistrzostw Świata kibice będą mogli usłyszeć rozmowy między sędziami

Ma to pomóc w zrozumieniu decyzji podejmowanych po analizie z systemem VAR

Kibice usłyszą argumenty sędziów?

Sędziowanie to jeden z najbardziej kontrowersyjnych elementów współczesnej piłki nożnej. Kibice i eksperci uwielbiają żywiołowo dyskutować na temat decyzji podejmowanych przez arbitrów, które rzadko przypadają im do gustu. Wynika to z faktu niejasnych przepisów, które każdy może interpretować zupełnie inaczej.

Sędziom miało pomóc wprowadzenie systemu VAR, lecz w wielu sytuacjach wciąż nie rozwiązał on powstających kontrowersji. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości pojawi się kolejna zmiana, która pomoże kibicom zrozumieć pewne decyzje rozjemców spotkań.

Przez najbliższy rok IFAB będzie testować rewolucyjną zmianę, którą doświadczymy w trakcie transmisji meczów. Kibice będą mogli usłyszeć wówczas rozmowy między sędziami, a także argumenty, które świadczą o podjęciu takiej, a nie innej decyzji. Co ciekawe, dotyczy to zarówno ludzi zgromadzonych na stadionie, jak i tych przed odbiornikami.

Po raz pierwszy będziemy świadkami tego rozwiązania przy okazji zbliżających się Klubowych Mistrzostw Świata. Turniej rozegra się na początku lutego, a wystąpi w nim Real Madryt, czyli zdobywca Ligi Mistrzów.

Zobacz również: