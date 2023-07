Dobre wieści ws. Edwina van der Sara. Został przetransportowany do Holandii

IMAGO / Maurice van Stone Na zdjęciu: Edwin van der Sar

Edwin van der Sar doznał wylewu krwi do mózgu

Holender przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale jest w stabilnym stanie

Został przetransportowany z Chorwacji do Holandii

Edwin van der Sar w coraz lepszym stanie

Edwin van der Sar niedawno wyjechał na wakacje do Chorwacji. Tam niestety doznał wylewu krwi do mózgu. 52-latek został przetransportowany helikopterem do szpitala w Splicie. W ubiegłych dniach jego stan zdrowia pozwolił na transport do Holandii, ale wciąż pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Najnowsze informacje przekazał Ajax Amsterdam.

– Edwin został przetransportowany z Chorwacji w piątek wieczorem i przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii holenderskiego szpitala. Jego sytuacja pozostaje bez zmian: stabilna, w stanie niezagrażającym życiu i komunikatywna. Rodzina Van der Sar pragnie wyrazić głęboką wdzięczność „Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Splicie” za wspaniałą opiekę w ciągu ostatniego tygodnia. Edwin musi pozostać na oddziale intensywnej terapii, gdzie będzie dalej badany, a rodzina ma gorącą nadzieję, że będzie mógł później skupić się na powrocie do zdrowia – przekazał Ajax.

Holender w trakcie swojej kariery reprezentował takie kluby jak m.in. Ajax Amsterdam, Juventus i Manchester United. To właśnie w barwach Czerwonych Diabłów osiągał najlepsze występy.