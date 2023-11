Dariusz Formella, były piłkarz Arki Gdynia czy Lecha Poznań, został mistrzem USL Championship w barwach Phoenix Rising. To drugi poziom rozgrywkowy w Stanach Zjednoczonych.

IMAGO / Krzysztof Cichomski / Newspix.pl Na zdjęciu: Dariusz Formella

Dariusz Formella od 2019 roku kontynuuje karierę w Stanach Zjednoczonych

28-latek obecnie występuje dla Phoenix Rising, z którym wygrał mistrzostwo

Ten zespół rywalizuje w USL Championship (drugi poziom rozgrywkowy)

Dariusz Formella został mistrzem USL Championship

Dariusz Formella w 2019 roku zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuuje karierę piłkarską do dzisiaj. 28-letni ofensywny zawodnik na początku przywdziewał koszulkę Sacramento FC, później dołączył do Oakland Roots, a od lipca 2023 roku gra dla Phoenix Rising.

Były młodzieżowy reprezentant Polski z tą ostatnią ekipą osiągnął duży sukces. Jego klub w nocy z niedzieli na poniedziałek został bowiem mistrzem USL Championship. To drugi poziom rozgrywkowy w USA. Phoenix Rising w finale play-offów po konkursie rzutów karnych pokonało Charleston Battery.

Dariusz Formella, który w przeszłości występował w Lechu Poznań, Pogoni Szczecin, Arce Gdynia oraz Rakowie Częstochowa, w minionym już sezonie rozegrał 38 meczów, strzelił 12 bramek i zanotował 2 asysty. Co ciekawe, Phoenix Rising jest jednym z faworytów do dołączenia do MLS w przyszłości.