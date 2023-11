IMAGO / Fotografie73 Na zdjęciu: Eugen Polanski

Eugen Polanski jest przymierzany do pracy w zespole Osnarbruck

Były reprezentant Polski obecnie prowadzi rezerwy Borussii Mönchengladbach

Dla 37-latka byłby to spory awans

Na zapleczu wielkiej ligi

Byli reprezentanci Polski pracujący na stałe w zagranicznych ligach w roli pierwszego szkoleniowca to raczej zdecydowana rzadkość. Właściwie można stwierdzić, że takowych wcale nie ma i nigdy nie było. Mieliśmy pojedyncze przypadki, ale sprowadzały się one głównie do państw afrykańskich oraz azjatyckich. Teraz przed taką szansą, ale w Europie stoi Eugen Polanski.

Według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze “Sky Sports” 37-latek może wkrótce rozpocząć pracę w zespole Osnarbruck, który aktualnie zamyka tabelę 2. Bundesligi. Ekipa ta w obecnym sezonie wygrała tylko raz i do bezpiecznego miejsca traci sześć punktów. Dziennikarz twierdzi, że to właśnie były, 17-krotny pomocnik reprezentacji Polski może podjąć się misji ratowania zespołu przed spadkiem.

