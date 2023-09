Paulus Arajuuri ogłosił przejścia na sportową emeryturę. Fiński stoper ma przed sobą do rozegrania jeszcze dwa ostatnie spotkania w karierze. 35-latek w latach 2014-2017 bronił barw Lecha Poznań.

IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Paulus Arajuuri

Paulus Arajuuri ogłosił przejścia na sportową emeryturę

Fin rozegra jeszcze dwa ostatnie spotkania w karierze

W latach 2014-2017 35-latek występował w Lechu Poznań

Oficjalnie: Paulus Arajuuri zawiesza buty na kołek

Paulus Arajuuri zdecydował się zakończyć piłkarską karierę. Fiński stoper wcześnie poinformował o tym kibiców, bowiem ma do rozegrania w barwach Helsinek IFK dwa spotkania. 35-latek w rozmowie z oficjalną stroną klubową zdradził, że powodem decyzji o przejściu na emeryturę są problemy zdrowotne.

– To była sprawa, do której podchodziłem bardzo ostrożnie i stopniowo. W ostatnim czasie grałem bardzo dużo, ale wciąż nie byłem z siebie zadowolony. Na murawie nie prezentowałem się już tak jak kiedyś. Czułem ból. Teraz najważniejsze jest dla mnie, aby móc normalnie funkcjonować po zakończeniu przygody z piłką. Właśnie dlatego czuję, że to była właściwa decyzja – przyznał.

Paulus Arajuuri znany jest przez polskich kibiców ze względu na występy w Lechu Poznań. Fin reprezentował barwy “Kolejorza” w latach 2014-2017, a kibice z Bułgarskiej miło wspominają jego pobyt w klubie. W koszulce tego zespołu rozegrał 83 spotkania, w których zdobył siedem bramek.

