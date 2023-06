IMAGO / Laurent Sanson Na zdjęciu: Peter Bosz

Ruud van Nistelrooy niespodziewanie zrezygnował z trenowania PSV Eindhoven

Włodarze Rood-Witten znaleźli już następcę legendarnego napastnika

Szkoleniowcem zespołu Boeren został ogłoszony Peter Bosz

Peter Bosz wraca do Holandii, objął PSV Eindhoven

Ruud van Nistelrooy kilka tygodni temu zrezygnował z prowadzenia PSV Eindhoven, ponieważ miał inną wizję na rozwój drużyny niż włodarze klubu. Władze Rood-Witten znaleźli już jego następcę, którym został Peter Bosz.

To bardzo znane nazwisko w europejskim futbolu. 59-letni Holender ostatnio opiekował się francuskim Olympique’iem Lyon, a wcześniej trenował także takie zespoły jak Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund czy Ajax Amsterdam.

– Zarówno PSV, jak i ja jesteśmy głodni sukcesów. W zeszłym sezonie do gabloty włożono dwa puchary, ale naszym celem jest mistrzostwo kraju. To jest to, do czego dążymy – powiedział Peter Bosz po parafowaniu kontraktu.