Bójka kiboli w Radłowie, jedna osoba nie żyje

Tragiczne informacje dochodzą do nas z województwa małopolskiego. W wyniku bójki pseudokibiców życie stracił 40-letni mężczyzna, a inna osoba jest ciężko ranna - czytamy na 112tarnow.pl. W tej sprawie zabrał głos również rzecznik prasowy KMP w Tarnowie.

IMAGO / Artur Widak / NurPhoto Na zdjęciu: Policja

Dzisiaj około godziny 9:30 doszło do starcia pseudokibiców na stadionie w Radłowie

Policja potwierdziła, że jedna osoba pomimo reanimacji straciła życie

W tym czasie w tej miejscowości odbywał się turniej piłkarski

Tragiczne wieści z Radłowa po starciu pseudokibiców

Jak poinformował portal “112tarnow.pl”, w sobotę rano w Radłowie doszło do tragicznego w skutkach starcia pseudokibiców. Policja potwierdziła, że około 40-letnia osoba straciła życie. Mężczyzny nie udało się uratować pomimo kilkudziesięciominutowej reanimacji.

W tym samym czasie w tej miejscowości odbywał się turniej piłkarski. Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przyznał, że zgłoszenie w tej sprawie otrzymano o godzinie 9:30, a następnie na miejscu swoje czynności wykonywali policjanci i ratownicy medyczni.

– Około godziny 9:30 otrzymaliśmy informację o tym, że doszło do jakiejś bójki na stadionie w Radłowie. Tam doszło do potyczek między osobami, które tam rozgrywały turniej piłkarski. Okazało się, że w pewnym momencie jedna osoba została ranna prawdopodobnie racą, tam swoje czynności wykonywali policjanci oraz ratownicy medyczni. Niestety po kilkudziesięciominutowej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować, jest to około 40 latek, na razie nie znamy jego tożsamości – powiedział portalowi “112tarnow.pl” rzecznik prasowy KMP w Tarnowie, Paweł Klimek.