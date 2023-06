Imago Na zdjęciu: Neymar i Leo Messi

Lionel Messi odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej i zdecydował się podpisać kontrakt z Interem Miami

Neymar w rozmowie z mediami zabrał głos w sprawie przyszłości Argentyńczyka

Brazylijczyk zdradził, że wiedział już wcześniej o planach przyjaciela

Neymar wspiera Messiego w ważnym wyborze

Lionel Messi zdecydował się ogłosić, że od nowego sezonu zostanie zawodnikiem Interu Miami. Argentyńczyk nie chciał czekać na rozwiązanie problemów finansowych FC Barcelony i postanowił, że nie wróci do stolicy Katalonii.

Neymar w rozmowie z mediami skomentował decyzję Argentyńczyka. Zdradził, że już wcześniej wiedział, gdzie trafi gwiazdor.

– Messi jest jednym z moich najlepszych przyjaciół. To dar, który otrzymałem od futbolu. Miałem okazję go spotkać, grać z nim, a potem być jego przyjacielem. Wiedziałem już wcześniej, że on trafi do Miami. Nawet rozmawialiśmy na ten temat. Powiedziałem mu, że będzie tu bardzo szczęśliwy ze względu na miasto, na styl życia oraz szansę na grę i mieszkanie tutaj w Miami. Jestem pewny, że Leo zmieni tę ligę – przyznał Brazylijczyk.

Niewiadomą jest, gdzie w przyszłym sezonie będzie grał Neymar. Brazylijczyk jest wypychany z Paris-Saint Germain. Gwiazdor marzy o powrocie do FC Barcelony, jednak Blaugrana wykluczyła taką opcję.

Przeczytaj też: Czemu Messi nie wrócił do Barcelony? Szczere wyznanie Argentyńczyka