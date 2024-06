Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Konrad Laimer

Lewandowski postrachem Austrii?

Już w najbliższy piątek reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Austrii w drugim meczu podczas Euro 2024. Starcie na Stadionie Olimpijskim w Berlinie będzie kluczowe dla obu drużyn, bowiem zarówno Biało-Czerwoni, jak i nasi rywale przegrali swoje pierwsze mecze. Z pewnością dla każdej kadry będą liczyć się tylko trzy punkty. Niemniej w roli lekkiego, ale jednak faworyta stawiana jest ekipa Austrii. Tamtejsze media przed meczem z ekipą Michała Probierza zwracają uwagę głównie na dwie rzeczy.

Pierwszą i podstawową informacją we wszystkich serwisach jest news o tym, że do zdrowia wraca Robert Lewandowski. Dziennikarze zwracają uwagę m.in. na fakt, że kapitan reprezentacji Polski bardzo szybko wrócił do zdrowia po urazie w meczu z Turcją. Tamtejszy “Sky Sport” tak pisze o powrocie 35 latka: Powrót napastnika FC Barcelony powinien być dla Polaków iskrą zapłonową w odpowiednim momencie. Z kolei “Kronen Zeitung” pisze o powrocie supergwiazdy. Lewandowski, supergwiazda Polski wraca do gry. To dobra informacja dla Polaków i słaba dla Austriaków.

Drugim wiodącym tematem wśród Austriaków są słowa trenera Ralfa Rangnicka, że mecz z Polską będzie dla nich jak finał. Dziennikarze martwią się, że porażka w meczu z Francją może źle wpłynąć na morale zespołu, który będzie grał teraz ze sporą presją. Serwis “oe24.net” pisze jednak, że pomóc ma ogromna grupa kibiców, która ma się pojawiać w Berlinie w dniu meczu. Według tego źródła na samym stadionie będzie ponad 20 tysięcy Austriaków.

